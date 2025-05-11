Alacak Verecek Kavgasında Kan Döküldü

Konya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi husumetlisini silahla vurarak yaraladı. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı arıyor.

Alacak Verecek Kavgasında Kan Döküldü

Konya'da merkez Karatay ilçesi İşgalaman Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde, dün saat 23.30 sıralarında H.Ş. ile A.G. arasında alacak verecek konusundan tartışma başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.Ş. yanındaki tabanca ile A.G.'yi kolundan vurarak yaraladı.

Alacak Verecek Kavgasında Kan Döküldü - Resim : 1

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli H.Ş.’nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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