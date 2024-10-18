Aksaray'da Feci Otobüs Kazası! Ölü ve Yaralılar Var
Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde, sürücünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
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Kaynak: DHA
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