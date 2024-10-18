Aksaray'da Feci Otobüs Kazası! Ölü ve Yaralılar Var

Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde, sürücünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
Aksaray'da Feci Otobüs Kazası! Ölü ve Yaralılar Var

Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Aksaray'da Feci Otobüs Kazası! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

Etiketler
Aksaray Ankara Otobüs
Son Güncelleme:
Araç Alacaklar Dikkat! Tuzağa Düşmeyin, Bu Yöntemle 5 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar Bu Yöntemle 5 Milyonluk Vurgun Yaptılar
Deprem Haritası Sil Baştan! Diri Fay Hatları Değişti, İşte En Riskli İller... Diri Fay Hatları Değişti, İşte En Riskli İller...
Bugün Burçları Neler Bekliyor? Dikkat... Havada Aşk Kokusu Var! Burçları Neler Bekliyor? Havada Aşk Kokusu Var!
En Dürüst 5 Burç Açıklandı! Bu Burçlar Dürüstlükleriyle Dikkat Çekiyorlar En Dürüst 5 Burç Açıklandı! Bu Burçlar Dürüstlükleriyle Dikkat Çekiyorlar