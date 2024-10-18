Aksaray'da Feci Otobüs Kazası! Ölü ve Yaralılar Var

Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA