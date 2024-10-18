Araç Alacaklar Dikkat! Tuzağa Düşmeyin, Bu Yöntemle 5 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar

Çorum merkezli İstanbul ve Hatay'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, piyasa değerinin altında sahte araç ilanları vererek dolandırıcılık yapan şahıslar tespit edildi. 37 ilde 405 dolandırıcılık yapan 3 zanlı yakalandı. Şahısların bu yöntemle yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptığı belirtildi.

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Araç Alacaklar Dikkat! Tuzağa Düşmeyin, Bu Yöntemle 5 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar

Son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son olarak İstanbul ve Hatay'da nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, kendilerine ait olmayan araçları ilan sitelerinde piyasa değerinin çok altında satışa sunarak dolandırıcılık yapan şahıslar belirlendi.

Araç Alacaklar Dikkat! Tuzağa Düşmeyin, Bu Yöntemle 5 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar - Resim : 1

37 İLDE 405 DOLANDIRICILIK

Polis ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul ve Hatay'da ikamet eden şüphelilerin adreslerini belirledi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve Çorum'a getirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 37 farklı ilde toplam 405 dolandırıcılık olayına karıştıkları ve mağdurlardan kapora adı altında yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde dolandırıcıların 2 milyon liralık ek bir vurgun yapmaları da engellendi.

Araç Alacaklar Dikkat! Tuzağa Düşmeyin, Bu Yöntemle 5 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar - Resim : 2

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
dolandırıcılık İstanbul Çorum
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