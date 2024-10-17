Minibüs ile Tanker Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tankerin çarpışması sonucu yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi ise yaralandı.

Son Güncelleme:

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Alaca-Zile karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 06 BY 8188 plakalı, Mercedes marka tanker ile karşı istikametten gelen 19 AEY 959 plakalı, tarım işçilerini taşıyan, Ford marka minibüs çarpıştı.

Minibüs ile Tanker Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs ve tanker devrildi. Tankerdeki petrol maddesi ise alana döküldü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araçlardaki 17 kişi yaralandı.

Minibüs ile Tanker Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerinde incelemelerini sürdürürken, yaralıların isimlerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İzmir'de 32'si Çocuk 54 Kaçak Göçmen Yakalandı, 15'i Çocuk 34 Kaçak Göçmen ise Kurtarıldı İzmir'de 54 Kaçak Göçmen Yakalandı, 34 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
Yalı Çapkını Final Kararı Alırken Star TV Yeni Diziyi Duyurdu Yalı Çapkını Final Kararı Alırken Star TV Yeni Diziyi Duyurdu
TFF’den İhraç Edildi Yeni İşi Belli Oldu TFF’den İhraç Edildi Yeni İşi Belli Oldu
Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi: Şüpheli Gözaltına Alındı Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi: Şüpheli Gözaltına Alındı