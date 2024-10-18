Deprem Haritası Sil Baştan! Diri Fay Hatları Değişti, İşte En Riskli İller...

Geçtiğimiz gün Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem endişe yaratırken, deprem bölgesi olarak bilinen Türkiye'deki diri fayları gösteren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) güncellenen haritası dikkat çekti. Yapılan araştırmada 45 ilde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay tespit edildi.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

MTA diri fay haritasına göre, Türkiye'de birinci derece deprem riski bulunan iller, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkâri, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt oldu.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER

Sabah'ın haberine göre; haritadaki ikinci derece riskli iller, Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum oldu.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ İLLER

MTA haritasına göre üçüncü derece risk altındaki iller, Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana ve Gaziantep'in bazı bölgeleri ile Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK RİSK GRUBU

Türkiye'de dördüncü ve beşinci derece yani en düşük risk grubunda yer alan iller ise, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman oldu.

Kaynak: Sabah