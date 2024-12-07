Akdeniz'de Deprem

AFAD, Akdeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu.

Deprem saat 15.15'te gerçekleşirken, derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise yaşanan depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, depremin merkez üssü olarak Girit'i gösterdi.

Kaynak: Gerçek Gündem