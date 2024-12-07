Akdeniz'de Deprem
AFAD, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Girit olarak geçerken, büyüklüğünü ise 3.9 olarak duyurdu.
AFAD, Akdeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu.
Deprem saat 15.15'te gerçekleşirken, derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 7, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-12-07
Saat:15:15:44 TSİ
Enlem:34.96028 N
Boylam:25.98167 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/P6H5UqwHec@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise yaşanan depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, depremin merkez üssü olarak Girit'i gösterdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 7, 2024
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/3bGWDV7GdO
07.12.2024, 15:15:45 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem