Akdeniz'de Deprem

AFAD, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Girit olarak geçerken, büyüklüğünü ise 3.9 olarak duyurdu.

Akdeniz'de Deprem

AFAD, Akdeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu.

Deprem saat 15.15'te gerçekleşirken, derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise yaşanan depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, depremin merkez üssü olarak Girit'i gösterdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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