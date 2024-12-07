Ankara'da Aynı Yolda 3 Ayrı Kaza

Ankara'da bilinmeyen bir sebepten ötürü aynı yol üzerinde 3 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

Ankara'da Aynı Yolda 3 Ayrı Kaza

Olay, Sincan ile Polatlı arasındaki Cimşit yolunda meydana geldi. Sebebi bilinmeyen bir olaydan ötürü aynı yol üzerinde 3 farklı kaza gerçekleşti. Gerçekleşen kazaların ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Ş., ve B.Ş., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaların gerçekleşme sebebini araştırıyor. Öte yandan kazaya, Fiat markasının Fiorino model aracı ile Honda markasının Civic model aracı karıştı.

Kaynak: İHA

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