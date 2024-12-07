Yaktığı Soba Yaşlı Adamı Hayattan Kopardı
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde tek başına yaşayan Ali Baskın (84), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Olay, Emirler Mahallesi Halli Çavdar Sokak'ta Ali Baskın'ın yalnız yaşadığı 2 katlı evde meydana geldi. Bir süredir Ali Baskın'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU
Sağlık ve itfaiye ekipleri eşliğinde eve giren polis ekipleri, öğle saatlerinde Baskın'ı hareketsiz yatarken buldu. Kontrolde Baskın'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Baskın'ın cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA