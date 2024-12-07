Yaktığı Soba Yaşlı Adamı Hayattan Kopardı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde tek başına yaşayan Ali Baskın (84), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Yaktığı Soba Yaşlı Adamı Hayattan Kopardı

Olay, Emirler Mahallesi Halli Çavdar Sokak'ta Ali Baskın'ın yalnız yaşadığı 2 katlı evde meydana geldi. Bir süredir Ali Baskın'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaktığı Soba Yaşlı Adamı Hayattan Kopardı - Resim : 1

HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Sağlık ve itfaiye ekipleri eşliğinde eve giren polis ekipleri, öğle saatlerinde Baskın'ı hareketsiz yatarken buldu. Kontrolde Baskın'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Baskın'ın cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaktığı Soba Yaşlı Adamı Hayattan Kopardı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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