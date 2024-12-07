Trabzon'da Döviz Bürosunu Soydular: 21 Milyonluk Vurgun

Trabzon'da döviz bürosuna gece baskını: Kasadan 390 bin dolar ve 185 bin euro çalındı! Emniyet ekipleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Trabzon'da Döviz Bürosunu Soydular: 21 Milyonluk Vurgun

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yer alan bir döviz bürosu, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce soyuldu. Olay Kemerkaya Mahallesi Atatürk Alanı'ndaki döviz bürosunda gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, hırsız ya da hırsızlar, büroya girerek açtıkları kasadan 390 bin dolar ile 185 bin euro (toplamda yaklaşık 21 milyon TL) çaldı. Hırsızların, gerçekleştirdikleri eylemlerin ardından olay yerinden uzaklaştıkları belirtildi.

İş yeri sahipleri sabah saatlerinde döviz bürosunu açtıklarında kasadaki paranın yerinde olmadığını fark ederek durumu hemen polise bildirdi.

Olayla ilgili olarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsız ya da hırsızların yakalanması için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

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Trabzon Döviz Hırsızlık
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