Ahmedi dini mensubu göçmenlerden Kapıkule'de eylem: Sınırı geçmek istediler

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye'de bulunan milyonlarca mülteci, geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ve kaçak göçmenler hakkında tartışmalar sürüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi hakkında mutabakata varılması ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

Sosyal medyada yer alan ve bugün çekildiği ortaya çıkan görüntüler ise göçmenlerle ilgili tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda çekilen görüntülerde Pencap'ta ortaya çıkan Ahmedi tarikatına mensup kişilerin tarikatın bayrakları ile eylem yaptığı yer alıyor. Farklı ülkelerden göçmenlerin oluşturduğu kişilere polis müdahale etti.

Edirne Valiliği sosyal medyada yer alan görüntüleri doğrularken 'işgal' iddialarını yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan Kapıkule Gümrük Kapısının mülteciler tarafından işgal edildiğine dair gerçek dışı iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu oluşmuştur" denildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle oldu:

"Sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan Kapıkule Gümrük Kapısının mülteciler tarafından işgal edildiğine dair gerçek dışı iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu oluşmuştur.

24.05.2023 günü saat 09.45 sularında otobüslerle Kapıkule Gümrük Kapısı önüne gelen marjinal bir grup kendilerinin “Ahmedi Barış ve Işık Dinine” bağlı olduklarını, bulundukları ülkelerde sözde bu nedenle baskı gördüklerinden bahisle Avrupa’ya gitmek istediklerini beyan etmişlerdir.

Yasal mevzuat çerçevesinde bu şekilde geçişlerine kesinlikle izin verilmeyeceği bildirilen grup içerisindeki bazı provokatörlerin etkisiyle gümrük sahasına zorla girmeye teşebbüs edilmesi üzerine gümrük muhafaza, jandarma ve polis ekiplerince orantılı bir müdahale gerçekleştirilerek, grubun tamamı gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan grup içerisinde İngiltere, Tayland, İran, Irak, Azerbaycan, Cezayir, Ürdün ve Türk uyruklu şahısların bulunduğu görülmüş olup provakatif bir amaç taşıdığı değerlendirilen bu olayın organizatörleri ve azmettiricilerine ilişkin adli tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir.

Bahse konu grup içerisinde yer alan ve kendilerini gazeteci olarak tanıtan Birleşik Krallık uyruklu iki kişinin 22.05.2023 günü gece saatlerinde havayoluyla İstanbul’a geldikleri, akabinde bu grupla buluşarak Kapıkule Gümrük Kapısına kadar birlikte geldikleri tespit edilmiştir.

Grubun gözaltına alınması sonrasında Kapıkule Gümrük Kapısından giriş ve çıkış işlemlerine ivedilikle devam edilmiş olup, halihazırda da bahse konu gümrük kapımızda vatandaşlarımıza sorunsuz şekilde hizmet verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Gerçek Gündem