Gazeteci Ferhat Çelik adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Mezopotamya Haber Ajansı İmtiyaz Sahibi Ferhat Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gazeteci Ferhat Çelik adliyeye sevk edildi

Mezopotamya Ajansı (MA) İmtiyaz Sahibi Ferhat Çelik, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün ifade vermek için Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki karakola gitti. Çelik ifade vermek için gittiği karakolda gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre gazeteci Ferhat Çelik, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyet ifadesinde Çelik'e, açık tanık Ümit Akbıyık'ı tanıyıp tanımadığı soruldu. Akbıyık'ın "örgüt talimatlarıyla faaliyet yürütürler" iddiaları Çelik'e soruldu.

Çelik'e ayrıca Kürtçe haftalık yayın yapan Xwebûn gazetesinin sahibinin kim olduğu ve haberlerini kim ya da kimlerle paylaştığı şeklinde sorular sorulması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Aynı soruşturma kapsamında 25 Nisan'da 21 kentte yapılan ev baskınlarında 191 kişi gözaltına alınmış, aralarında gazeteci ve avukatların da olduğu 50’yi aşkın kişi tutuklanmıştı. 

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