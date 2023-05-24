Kılıçdaroğlu ve Özdağ görüştü: Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek kararı

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Seçimin 2. tura kalması nedeniyle gözler yüzde 5,17 oy alan Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a ve Oğan'ı aday gösteren ATA İttifakı'na çevrildi. Sinan Oğan, Erdoğan'ı destekleme kararı alırken ATA İttifakı bileşeni Adalet Partisi tercihini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da Kemal Kılıçdaroğlu ile sağlanan mutabakat sonrasında Kılıçdaroğlu'na destek kararı aldıklarını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU, ZAFER PARTİSİ GENEL MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ikinci tur görüşmeleri üzerine Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konuyu iki kez görüştü. Ortak mutabakata vardıkları belirtilen iki lider görüşme sonrası Zafer Partisi Genel Merkezi önünde ortak açıklama yaptı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: GÜZEL SONUÇLAR ELDE ETTİK

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin geleceği açısından her partiye, genel başkana sorumluluk düşüyor. Biz de oturduk konuştuk. Güzel sonuçlar elde ettik. Genel başkan ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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ÜMİT ÖZDAĞ: ZAFER PARTİSİ OLARAK KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEME KARARI ALDIK

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacıların vatanlarına dönmesi hakkında Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşma sağlandığını belirterek cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"SIĞINMACILARI VATANLARINA YOLLAMAK İÇİN DESTEK İSTEDİK"

"Türkiye'nin en önemli sorunu ülkemizde yaşayan 13 milyon sığınmacı ve kaçacağın vatanlarına geri yollanmasıdır. Bu 13 milyon vatanlarına geri yollanmadan ve yenilerinin gelmesi kararlı politikalarla engellenmeden Türkiye'nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. Yılda 11 milyar dolar sığınmacılara harcayarak Türk halkını fakirlikten kurtaramayız, kiraların yükselmesini engelleyemeyiz, vatandaşlık satarak Türk halkının gayri menkul alabilmesini, sokaklarda güvenliği sağlayamayız, çocuklarımıza iş bulamayız.

Nasıl bir yüzücünün bacaklarına yirmişer kilo demir bağlarsanız ne kadar iyi bir yüzücü olursa olsun yüzemez ise, bir ülke de 13 milyon sığınmacı ile ekonomisini güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz. Bundan dolayı 14 Mayıs seçimlerine giderken Türk halkından Zafer Partisi olarak sığınmacıları vatanlarına geri yollamak için destek istedik."

"AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'UN ANLATTIKLARI SIĞINMACILARIN DÖNMESİNİ İÇERMİYORDU"

"Ancak partimizin yeni kurulmuş olması, medyada uygulanan ambargo vatandaşımıza erişmemizi engelledi. Birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan siyasi görünüm, iki adayın 28’inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Bey bizi ziyaret etti. Bizden destek istediler. Sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sorduk. Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu."

"ZAFER PARTİSİ OLARAK KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEME KARARI VERDİK"

"Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bu politikanın detaylarını konuştuk. Ve Zafer Partisi’nin önermiş olduğu bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun dönen Suriyelilerin Suriye’de güvenliğini sağlayacak ama Türk ekonomisinin üzerindeki büyük yükü de kaldıracak, uyuşturucu çetelerini sokaklarımızdan çözecek bir model üzerinde kendisi ile fikir birliğine vardık. Bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı verdik."

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