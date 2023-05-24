Sığınmacı meselesinden, terörle mücadeleye... CHP ve Zafer Partisi arasında imzalanan protokolün detayları ortaya çıktı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasının ardından, taraflar arasında imzalanan protokol metni ortaya çıktı.

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Sığınmacı meselesinden, terörle mücadeleye... CHP ve Zafer Partisi arasında imzalanan protokolün detayları ortaya çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı.

İki lider arasında yapılan görüşmelerin ardından taraflar 7 maddelik bir protokol üzerinde anlaştı.

Sığınmacı meselesinden, terörle mücadeleye... CHP ve Zafer Partisi arasında imzalanan protokolün detayları ortaya çıktı - Resim : 1

Protokolde, sığınmacı meselesinden, terörle mücadeleye kadar birçok konu ele alındı.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ görüştü: Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek kararıKılıçdaroğlu ve Özdağ görüştü: Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek kararıSeçim

CHP ve Zafer Partisi arasında imzalanan protokol metninin tamamında ise şu ifadeler yer aldı:

Kapsam:

Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır.

Amaç:

21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.

Temel İlkeler

1-Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Zafer Partisi Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı CHP
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