TİP logolu ‘Kılıçdaroğlu’ bildirilerine engel itiraz sonucu kaldırıldı

Şile İlçe Seçim Kurulu'nun Türkiye İşçi Partisi (TİP) logolarının yer aldığı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy çağrısı içeren seçim bildirilerinin dağıtılmasını engelleyen kararı, İstanbul İl Seçim Kurulu’na yapılan itirazlarla iptal edildi.

TİP Şile İlçe Örgütü üyelerinin, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için dağıttığı ve TİP logosunun da yer aldığı “Kılıçdaroğlu” bildirilerine ilişkin, TİP Şile İlçe Seçim Kurulu’ndan karar çıkmıştı.

TİP LOGOSUNA İZİN YOK

Kurul, TİP logosunun yer aldığı Kemal Kılıçdaroğlu bildirilerinin dağıtılamayacağına, Kılıçdaroğlu’na oy çağrısı yapmak isteyen TİP üyelerinin parti logosunun bulunmadığı bildiriler ile çalışma yapması gerektiğine karar vermişti.

Oy çokluğuyla alınan karara kurulun Cumhuriyet Halk Partili (CHP) ve İYİ Partili üyeleri de onay verirken, AKP’li ve MHP’li üyelerin ise TİP üyelerinin Kılıçdaroğlu lehine bildiri dağıtmaması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

CHP VE İYİ PARTİLİLER DE ENGEL KARARINA İMZA ATMIŞTI

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan TİP PM Üyesi Avukat Özgür Urfa, “TİP’in CB seçiminin 2. turunda Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı içeren parti logolu bildiri dağıtması Şile İlçe Seçim Kurulunca yasaklanmış. Kararda CHP ve İYİ Partili üyelerin de imzaları var. AKP ve MHP’liler ise TİP’in hiçbir çalışma yapmaması için muhalefet şerhi düşmüş” ifadelerini kullandı.

TİP’ten yapılan itirazlar sonucunda İstanbul İl Seçim Kurulu, şu karara vardı:

“Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde, 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde, 19 Mayıs 2023 Cuma gününden itibaren 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü sat 18.00° kadar, siyasi partilerin ve adayların, halkın huzur ve refahını bozmamak, yaya ve taşıt trafiğini engellememek koşuluyla önceden izin almaksızın sadece yurt içinde tanıtım yer (stand) açabilecekleri hüküm altına alınmış olup Seçim kurullarının görevleri arasında siyasi ilanın içeriği konusunda bir değerlendirme yetkisinin bulunmadığı, Türk bayrağı, dini ibareler ve amblemler ile ilgili hususlara rivayet edilmemesi veya ulaşım araçları, kamu binaları vs. gibi ilan asılması yasak olan yerlere ilan yapıştırılması halinde bu hususların değerlendirilmesi mümkün olduğu kanaati ile itirazın kısmen kabulü ve Şile İlçe Secim Kurulu Başkanlığının 22.05.2023 tarihli ve 2023/19 sayılı kararının "Sonuç" kısminin ikinci ve üçüncü maddesinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir.”