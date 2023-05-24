Memleket Partisi’nde hareketli günler: Muharrem İnce'nin kararı ne olacak?

28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura dört gün kala, ilk turda yarışan adayların alacağı tutum merak konusu. ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan, seçimden sonra ittifakın yarısının aksine tutum alan Sinan Oğan ikinci tur için Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini ilan etti. Oğan’ın ardından gözlerin çevrildiği bir diğer isimse, ilk tura günler kala adaylıktan çekilen, buna rağmen 250 bine yakın oy alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, ikinci turda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceği iddiasını hastanedeki yatağından yaptığı paylaşımla yalanlayan İnce’nin ve partisinin alacağı tutum için gözler Perşembe (25 Mayıs) gününe çevrildi.

SON SÖZ MYK’DE SÖYLENECEK

Edinilen bilgiye göre, adaylıktan çekilmesinin ardından destekçilerine bir adres işaret etmeyen İnce, ikinci tur kararı için partisinin 22 kişilik Merkez Yönetim Kurulu’nu perşembe günü toplayacak. MYK toplantısındaki görüş alışverişinin ardından ikinci tur tutumunu belirleyecek olan İnce’nin yapacağı açıklamayla tutumunu ilan edeceği öğrenildi.

Öte yandan Memleket Partisi destek konusunda ikiye bölünmüş durumda. Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’a destek ihtimalini görmeyen parti yönetiminin yarısına göre Sinan Oğan’ın açıklamasının ardından Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek olunması gerekiyor. Bu görüşün aksini savunanlar ise “ilk turda yaşananları unutulmaması gerektiğini” belirterek tarafsız kalınmasını talep ediyor.