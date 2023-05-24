Almanya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanma sırasında Türkçe bilmeyen seçmen iddiası

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs’ta yapılacak olan günler kala birçok konu gündeme gelirken, bunlardan biri de yabancı seçmen meselesiydi.

Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarıştığı ikinci tur için Almanya’da oy kullanma işlemi sırasında, Türkçe bilmeyen bir kişi oy kullanma sırasında görüntülendi.

Artı49 adlı Youtube kanalının kuyrukta bekleyenlerle gerçekleştirdiği seçim röportajında dikkat çeken anlar yaşandı.

Muhabirin kime oy vereceğini sorduğu kişi Afganistan uyruklu çıktı. Oy kullanmak için sırada beklediği iddia edilen Afgan'ın Türkçe bilmemesi dikkat çekti.