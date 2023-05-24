Ümit Özdağ: Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım, saat 11.00'i bekleyin

Kendi hareketini kurduğu günden bu yana söylemlerini büyük ölçüde sığınmacıları geri göndermek üzerine geliştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı basın açıklaması öncesi kişisel Twitter hesabında yeni bir mesaj paylaştı.

Zafer Partisi, ilk kez tartıya çıktığı 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 2.23 oranı ile 1 milyon 529 bin 119 oy almıştı; demirbaşlığını üstlendiği ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise protesto oylarını da yanına çekerek buna 2.84 puan daha katmış ve yüzde 5.17'ye ulaşmıştı.

Bu durum hem partiyi hem de Oğan'ı kritik bir konuma getirdi. Oğan, sürpriz bir şekilde yıllardır izledikleri politikalarla sığınmacı krizini derinleştiren iktidar saflarına katılıp ikinci turda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklarken, Özdağ ise birkaç gündür Kılıçdaroğlu ile görüşmeler yürütüyordu.

Siyasetçi, bugün kişisel Twitter hesabında dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. "CHP Gençlik Kolları duvarları 'Suriyeliler gidecek' yazılarıyla boyadı" başlıklı haberi alıntılayan Özdağ, şunları söyledi:

"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin."

Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine… https://t.co/9yjtiKTT3d — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 24, 2023

HANGİ MADDELERDE MUTABAKAT SAĞLANDI?

İki liderin dün gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiği ve Özdağ'ın sunduğu mutabakat metninde anlaşma sağlandığı ileri sürülüyordu. Gazeteci İsmail Saymaz, "uzlaştılar" dediği 7 maddeyi şöyle özetlemişti:

1) Anayasanın ilk 4. maddesi değişmeyecek.

2) Anayasanın 66. maddesi aynen korunacak.

3) 1924 Anayasasına bağlı kalınacak.

4) Mülteciler bir yıl içinde ülkelerine gönderilecek.

5) Terörle etkin mücadele yapılacak.

6) Yolsuzlukla etkin mücadele yapılacak.

7) Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek.