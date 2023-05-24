Sinan Oğan-Nagehan Alçı tartışmasına Rasim Ozan Kütahyalı da katıldı

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için "bilinçli rol paylaşımında" bulunduklarını iddia etti.



Alçı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2 aşırı-sağcı siyasetçi Ümit Özdağ-Sinan Ogan, alenen aralarında bilinçli rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı esir etme projesi içindeler. Özdağ ve Ogan resmen danışıklı dövüş yapıyor… Yüzde 5 oy ile, Yüzde 95 insanı kilitliyorlar" dedi.

Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmasının ardından kendisine yönelik günlerdir devam eden tepkilere yanıtsız kalan Oğan ise suskunluğunu Alçı'nın bu paylaşımı üzerine bozdu.

Alçı'nın bu paylaşımını alıntılayarak yanıt veren Oğan, "Nagehan hanım, öncelikle tanımlamanızı doğru yapın lütfen. Bizler Türk milliyetçisi insanlarız. Türk milliyetçiliği her türlü aşırılığı reddeder. İkinci olarak da biz Cumhur ittifakıyla ilkeler bazında bir birliktelik kurduk. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de temel ilkeleridir. Bundan neden rahatsız oldunuz? Kimsenin kimseyi esir aldığı falan yok, fazla komplo teorisine kaptırmışsınız kendinizi. Uzun lafın kısası; Plana sadık kal!" ifadelerini kullandı.

Alçı ile Oğan tartışmasına Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı da katıldı. Kütahyalı, Oğan'a "Sinan Bey, siz İlham Aliyev’in planına sadık kalabilirsiniz" dedi.

Kütahyalı daha sonra paylaşımını sildi.