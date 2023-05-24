"Modern kölelik" araştırması: Türkiye dünyada 5'inci sırada

Avustralya merkezli uluslararası insan hakları kuruluşu Walk Free'nin katkılarıyla hazırlanan Küresel Kölelik Endeksi'nde Türkiye 5'inci sırada yer aldı.

Çarşamba günü yayımlanan endekste, 2021'de 49,6 milyon kişinin “modern köle” olarak yaşadığına, bu rakamın 2016'da 10 milyon olduğuna dikkat çekildi.

Küresel çapta modern köle kategorisinde değerlendirilen her 4 kişiden 1'i çocuk. Ayrıca modern kölelerin yaklaşık yüzde 54'ü kadınlardan ve kız çocuklarından oluşuyor.

49,6 milyon kişiden 22 milyonu zorla evlendirilirken, 27,6 milyonuysa zorla çalıştırılıyor.

628 bin 598 kişiyle yapılan mülakatlardan yola çıkılarak oluşturulan çalışmada modern kölelik "zorla çalıştırma, zorla veya köle gibi evlendirme, borç esareti, ticari amaçla cinsel sömürü, insan ticareti ve çocukların satılmasıyla sömürülmesi” gibi faaliyetlerle tanımlanıyor.

Endekste modern köleliğin en sık görüldüğü ülkenin Kuzey Kore olduğu belirlendi. Kuzey Kore'yi Doğu Afrika'daki Eritre ve Afrika'nın kuzeybatısında yer alan Moritanya takip ediyor.

Suudi Arabistan 4'üncü, Türkiye ise 5'inci sırada yer alıyor. Türkiye'nin ardından Tacikistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Afganistan ve Kuveyt geliyor.

Endekse göre modern köleliğin en az olduğu ülkeyse Finlandiya.

Çalışmada, modern köleliğin yoğun olduğu ülkelerde “çatışmaların, devletin uygulamaları doğrultusunda zorla çalıştırmanın ve zayıf yönetim politikalarının baskın olduğuna” dikkat çekildi.

Raporda, zorla çalıştırma uygulamalarının düşük gelirli ülkelerde yaygın olduğu belirtilirken, bu durumun yüksek gelirli ülkelerdeki taleplerden kaynaklandığına işaret edildi.