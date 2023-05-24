Tarkan oyunu kullandı, sandık başından ‘kalp’li mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda bugün oy kullanmak için son gün. Yurt dışında yaşayan birçok Türkiye vatandaşı sandık başına giderek oy kullanamaya devam ediyor.

O isimlerden biri de sanatçı Tarkan oldu.

Oyunu sandığa attığı ana ilişkin fotoğraf paylaşan Tarkan, millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitinglerde sık sık kullandığı kalp işaretini de mesajına emoji olarak ekledi.

Tarkan, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

“Ben oyumu verdim yine, ver mutlaka sen de, hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun.”