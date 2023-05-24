Özdağ'ın Kılıçdaroğlu kararı ve 7 maddelik protokol: Gelecek Partisi'nden ilk açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin bugün açıklama yaparak, Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini duyurdu.

İki lider arasında yapılan görüşmelerin ardından taraflar 7 maddelik bir protokol üzerinde anlaştı.

GELECEK PARTİSİ’NDEN İLK AÇIKLAMA

Ahmet Davutoğlu’nun liderliğinde bulunan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki 7 maddelik anlaşma ve ittifak kararı üzerine Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Partisi adına konuşan Özcan, “İlk gün olduğu gibi altı siyasi parti olarak altına imza attığımız her belgenin arkasındayız” dedi.

Özcan şunları belirtti.

Millet İttifakı; Cumhur İttifakının ve başkanlık sisteminin ülkeyi soktuğu otoriter yolsuzluk düzeninden kurtararak, ülkemizi demokratik ve müreffeh bir düzene kavuşturmak üzere kurulmuş, bugüne kadar da söylem ve program önerilerini bu ilkeler doğrultusunda şekillendirmiştir. Gelecek Partisi ülkemizde çoğulculuğun, demokrasinin ve hukukun güvencesi olarak çıktığı yolda kuruluşundaki ilkelerden taviz vermeden devam etmektedir. Siyasal duruşumuzu ve siyaset yapma motivasyonumuzu şekillendiren temel ilkeler bizim için araçsal değil, ülkemizi huzurlu ve müreffeh yarınlara taşımanın yol işaretleridir. Birinci turda bu amaçla sandığa giden milyonların yine aynı amaçla oy kullanacağından eminiz. İlk gün olduğu gibi altı siyasi parti olarak altına imza attığımız her belgenin arkasındayız.