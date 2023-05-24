Montaj olduğunu kabul etmişti: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 1 milyon TL'lik dava!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerinde izlettiği CHP'nin "Haydi" reklam filmimin montajlanmış olduğunu kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dava açtı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, 1 milyon liralık dava açıldığını duyurdu.

Çelik açıklamasında, “Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; Türk tarih ve kültürü ile özdeşleşmiş "Mertçe Mücadele" etik değerinden bihaber olan, Müfteriliği ise değer olarak benimseyip içselleştirmiş bulunan, Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan; Montaj video sahtekârlıklarının hesabını sormak üzere davamızı açtık! Ancak bu kez Erdoğan’ın ederini gözetmedik! Kişiliğine biçilen değeri aşarak, 1 Milyon TL miktarlı olarak dava açma yoluna gittik: Şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılmak üzere” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan’ın seçim öncesi mitinglerinde ve gençlerle buluştuğu programda gösterilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun montajlanmış bir videosu dün tekrar gündeme gelmişti.

Pazartesi günü TRT ortak yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan soru üzerine, “Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu” demişti. Erdoğan, söz konusu görüntülerin gerçek olmadığını kabul etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem