Hocaların hocası Nermin Abadan Unat'tan seçmene çağrı: Lütfen oy verin

Türkiye’de iletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerden Nermin Abadan Unat, seçmenlere seslendi.

103 yaşındaki Unat, Türkiye'deki ilk seçimden beri oy kullandığını söyleyerek ‘bu önemli seçimde’ küskünlük ve kırgınlıkların bir kenara bırakılmasını istedi.

Aposto’ya konuşan Unat, şu çağrıyı yaptı:

*Evlatlarım. Önümüzde yeni bir seçim var. 28 Mayıs’taki bu seçim bir referandumdur.

*Ya demokrasiyi seçeceğiz ya otokrasiyi. Ya adaleti seçeceğiz ya keyfiyeti. Ya tüm milletimiz kazanacak ya da bir avuç insan kazanacak.



*Türkiye’de yapılan ilk seçimlerinden bu yana hep oy kullandım. Şimdi 28 Mayıs’taki seçimde de oy kullanacağım.

*Bu çok önemli seçimde küskünlük ve kırgınlıklarınızı lütfen kenara bırakın. Sizleri oy kullanmaya, sandıkları korumaya çağırıyorum.

*Atatürk bu vatanı bize emanet etti. Emanetine sahip çıkalım. Lütfen oy verin. Arkadaşlarınızı oy vermeye davet edin. Hepinizi gözlerinizden öperim.