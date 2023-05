AB Schengen vize başvurularını kapattı: ‘Seçimler ve Türkiye’ye karşı tutum etkili oldu’

GERÇEK GÜNDEM - Avrupa ülkelerine seyahat edeceklerin önceden aldıkları randevular hariç temmuz sonuna kadar tüm Avrupa Birliği ülkelerinin Schengen vizesi başvuruları kapatıldı. Schengen vizesi başvurularının temmuz sonuna kadar kapanmasıyla seyahat edecek kişilerin yaşadığı sorunların yanı sıra tur şirketleri ile acenteler da büyük zarar gördü.

2015 yılından itibaren İstanbul’da bir seyahat acentesinde medya koordinatörlüğü ve Avrupa Turları Operasyon Yöneticisi görevlerini yürüten bir yetkili, temmuz sonuna kadar vize randevusu alınamamasının nedeninin seçim dolayısıyla ülkeler ile konsoloslukların Türkiye’ye karşı genel tutumundan kaynaklandığını belirtti.

İspanya’ya seyahat etmek isteyen ancak vize randevusu bulamadığı için gidemeyecek olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Gerçek Gündem’e konuştu. Yaklaşık bir aydır vize randevusu almaya çalıştığını belirten 2’nci sınıf felsefe öğrencisi, İspanya’ya gidebilmek için Hollanda, Almanya, Yunanistan, İtalya ve hatta Fransa’nın vize randevularına dahi baktığını ancak temmuz sonuna kadar boş yer bulamadığını dile getirdi.

“VİZE RANDEVULARI 20 TEMMUZ’A KADAR KAPALI VE TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE BÖYLE BİR PROBLEM YAŞANIYOR”

Gerçek Gündem’e konuşan ve ismini vermek istemeyen seyahat acentesi yöneticisi, konsolosluklarda seçim dolayısıyla yaşanan yoğunluktan dolayı vize randevusu işlemlerinin gerçekleştirilemediğini söyledi. Türkiye’nin her yerinde böyle bir problemin olduğunu belirten yetkili, yakın tarihte seyahat edecek kişilerin vize randevusu bulamadığını dile getirdi:

“Konsolosluklarda şu anda seçim dolayısıyla çok fazla yoğunluk var ve bu nedenle randevu açılmıyor. Randevular 20 Temmuz’a kadar kapalı. Böyle çok ciddi bir durum var ve İstanbul, Ankara, İzmir yani kısacası Türkiye’nin her yerinde bu problem yaşanıyor.”

“SEÇİM DOLAYISIYLA KONSOLOSLUKLARIN TÜRKİYE’YE KARŞI GENEL TUTUMUYLA ALAKALI BİR DURUM”

Yetkili, hiçbir Avrupa ülkesinden vize randevusu alınamamasının ekstrem bir durum olduğunu belirterek, bu durumun seçimlerden kaynaklandığına dikkat çekti:

“Bu normal bir durum değil. Seçim dolayısıyla ülkelerin ve konsoloslukların Türkiye’ye karşı genel tutumlarıyla alakalı bir durum. Bunu bazı seçim dönemlerinde yapıyorlar, daha önceden de yaptılar.”

“BAKANLIK KONUYA GEREKEN ÖNEMİ GÖSTERMİYOR, ACİLEN ÖNLEM ALINMALI”

Bu konunun üzerinde durulmamasının büyük bir hata olduğunu ifade eden seyahat acentesi yöneticisi, Dışişleri Bakanlığı’nın konsolosluklarla görüşüp önlem alması gerektiğini vurguladı. Yetkili, Bakanlığın konuya gerekli önemi göstermediğinden şikayetçi olduğunu dile getirdi:

“Bakanlık yakın zamanda veya acil durumlardan dolayı seyahat edecekler için önlem almalı. Örneğin randevularda esnek saatler açabilirler. Bakanlığın konsolosluklarla görüşmesi ve acil önlem alması lazım ama bu probleme gereken özeni göstermiyorlar.”

“SEYAHAT ETMEK İSTEYENLERİ DE TURİZM İŞİNİ YAPAN FİRMALARI DA ZOR DURUMA DÜŞÜRÜYOR”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) yaklaşık 3 hafta önce açıklama yaptığını söyleyen yetkili, “Bununla ilgili TÜRSAB’ın açıklaması oldu. 2-3 hafta önce bir açıklama yaptılar ama şu an seçim döneminde olduğumuz için maalesef bu konu gündemde bile tutulmuyor, öne çıkarılmıyor ve üzerinde fazla durulmuyor. Seyahat etmek isteyen insanlar çok büyük zorluk yaşıyorlar çünkü temmuz sonuna kadar randevu bulamıyorlar. Vize veya turizm işi yapan firmaları da zorluyor, çok zor duruma düşürüyor bu durum” dedi.

Yetkili, kendi firmasının da diğer turizm acentelerinin de böyle bir durumun yaşanacağını önceden tahmin edip bazı önlemler aldıklarını belirtti:

“Biz buna çözüm olarak sezon öncesi yani çok önceden seyahat edeceklere randevu aldırıyorduk ama önceden randevu almayanlar şu anda sıkıntı yaşıyor. Son dakika planı yapanlar ve yakın zamanda seyahat edecekler için çözüm bulunması gerekiyor.”

“KALACAĞIM YERDEN GİDECEĞİM ŞEHİRLERE KADAR HER ŞEY HAZIRDI AMA DAHA VİZE RANDEVUSU BİLE BULAMADIM”

Gerçek Gündem’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi 2’nci sınıf felsefe öğrencisi haziran sonunda İspanya’ya gitmek istediğini ancak İspanya ve hatta diğer Avrupa ülkelerinden bile vize randevusu alamadığını söyledi:

“Haziran 16’sında İspanya’ya gidecektim, her şeyi ayarlamıştım. Önce Barselona’ya sonra Granada ve Sevilla’ya gidecektim. Daha sonra Madrid’e oradan da Portekiz’e gidecektim, her şey hazırdı. Kalacağım yerden gideceğim şehirlere kadar her şeyi planlamıştık ama daha vize randevusu bile bulamadım.”

"BİZ ÖĞRENCİYKEN GEZEMEYECEKSEK BİR DAHA NE ZAMAN GEZEBİLECEĞİZ?”

Yaklaşık bir aydır Schengen vizesi almak için randevu almaya çalıştığını söyleyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, İspanya’ya gidebilmek için Hollanda, Almanya, Yunanistan, İtalya ve hatta Fransa’nın vize randevularına dahi baktığını ancak temmuz sonuna kadar boş yer olmadığını anlattı:

“Ben yaklaşık bir aydır İspanya’ya gidebilmek için neredeyse tüm Avrupa ülkelerinden vize almaya çalışıyorum ancak daha randevu bile bulamadım. İspanya dışından vize alabileceğim ve İspanya’ya yakın olan ülkeleri tek tek aradım randevu alabilmek için ama bana sürekli dolu olduğunu söylediler. Eğer randevu alamazsam gidemeyeceğim. Biz öğrenciyiz, ben öğrenciyken gezemeyeceksem bir daha ne zaman gezebileceğim ki?”

Kaynak: Gerçek Gündem