AKP'li Gökçek'le tanıştıktan sonra milyoner olan isme bir ihale daha: Tam 440 milyon TL değerinde

Dolmuş şoförlüğü yaparken eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek ile tanışan ve kısa sonra başta ABB olmak üzere kamu kurumlarından aldığı milyarlarca liralık ihalelerle servet sahibi olan Mustafa Akan’ın şirketi Söğüt İnşaat, AKP’li Aksaray Belediyesi’nden 440 milyon TL’lik bir ihale daha aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre AKP’li Aksaray Belediyesi, 15 Mart’ta belediye hizmet binası ikmal inşaatı için bir ihale düzenledi. Yalnızca özel olarak davet edilen firmaların teklif verebildiği 21/B pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye 5 firma davet edildi.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, 440 milyon TL’lik teklifte bulunan Söğüt İnşaat Taahhüt isimli şirketle 29 Mart’ta el sıkıştı. İhalenin sonuç ilanının yayınlanması ise 1,5 ay bekletildi.

440 milyon TL’lik devasa ihaleyi kazanan şirket ise tanıdık bir isme ait. Şirket, dolmuş şoförüyken ABB Başkanı Melih Gökçek ile yolları kesişen ve daha sonra kaderi değişen Mustafa Akan’a ait.

Akan’ın şirketi 2011 yılından günümüze toplam bedeli 10 milyar TL’yi geçen 23 ayrı ihale aldı.

MUSTAFA AKAN KİMDİR?

Mustafa Akan, dolmuş şoförlüğü yaparken eski ABB Başkanı AKP’li Melih Gökçek ile tanışmış ve kısa süre sonra başta ABB olmak üzere kamudan aldığı milyonlarca liralık ihalelerle servet sahibi olmuştu. Söğüt İnşaat kamuoyunun gündemine ilk kez, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “Ankara parsel parsel satıldı” sözleriyle gündeme gelmişti.

Gökçek döneminde belediyeden içme suyu, kanalizasyon ve asfalt ihalelerinin büyük çoğunluğunu alan şirket, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 2017 yılındaki Anayasa değişikliği referandumu döneminde Söğüt Havacılık A.Ş. üzerinden uçak kiraladığı ortaya çıkmıştı.