Ahbap Soruşturmasında Dündar, Sangu, Ergen ve Cepkin'in İfadeleri Ortaya Çıktı: 'Para İşlerine Karışma' Diye Uyardım

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcılar Gülben Ergen ile Hayko Cepkin'in ifadelerine başvuruldu. 4 ismin de ifadeleri ortaya çıktı.

DÜNDAR: UYARIDA BULUNDUM

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Uğur Dündar, Haluk Levent'le uzun yıllara dayanan ancak yakın olmayan bir tanışıklığının bulunduğunu söyledi. Dündar, 2001 yılında Haluk Levent'i Star TV Ana Haber'e konuk ettiğini, o dönemde dolu konserlere rağmen borçlarını neden ödeyemediğini sorduğunu anlattı. Levent'in kendisine "mafyanın eline düştüğünü ve konser gelirlerinin kendisine kalmadığını" söylediğini aktardı.

Ahbap İyilik Hareketi'nin gündeme geldiği 2017 yılında Haluk Levent'e dikkat çekici bir uyarıda bulunduğunu belirten Dündar, şu ifadeyi kullandı: "Para işlerine karışma, geçmişin senin önüne çıkar, iyi niyetinin gölgelenmesine izin verme."

DESTEK PAYLAŞIMINI SORUŞTURMADAN SONRA SİLDİ

Uğur Dündar, deprem döneminde Ahbap Derneğinin kamu kurumlarıyla birlikte hareket ettiği yönünde güçlü bir görüntü oluştuğunu söyledi. Bakanların, kamu yöneticilerinin ve resmî kurumların Haluk Levent'le temaslarının kendisinde derneğin denetlendiği kanaatini oluşturduğunu belirten Dündar, bu nedenle sosyal medya hesabından Ahbap ve Babala'yı destekleyen bir paylaşım yaptığını kabul etti.

Dündar, soruşturma haberleri ve Haluk Levent hakkındaki iddiaları öğrendikten sonra söz konusu paylaşımını sildiğini söyledi. Ardından derneğe para toplama yetkisinin neden verildiğini sorgulayan yeni bir paylaşım yaptığını anlattı.

Haluk Levent'e bankaların hesap açmadığını, çek vermediğini ve kredi kullandırmadığını bildiğini ileri süren Dündar: "Bütün bunlara rağmen derneğe nasıl para toplama ve yönetme yetkisi verildiğini anlayamıyorum." dedi.

Yaşananlar nedeniyle toplum adına üzgün olduğunu belirten Dündar, Ahbap'la herhangi bir mali ilişkisinin ve somut dahlinin bulunmadığını savunarak şahsi olarak özür dilemesini gerektiren bir durum olmadığını söyledi.

SANGU NE KADAR PARA GÖNDERDİĞİNİ ANLATTI

Oyuncu Elçin Sangu ise 6 Şubat depremlerinin ardından yardım çalışmalarına katılmak amacıyla Ahbap Derneğinin merkezine gittiğini anlattı. Dernek merkezinde Haluk Levent'le ilk kez yüz yüze tanıştığını belirten Sangu, iş birliği yaptığı markaları arayarak ihtiyaç malzemesi göndermelerini istediğini söyledi.

Sangu, Ahbap Derneğinin banka hesabına şahsi olarak 100 bin lira bağış yaptığını kabul etti. Bağışı, hesabın Valilik tarafından onaylanmış olması ve derneğin kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde hareket ettiği yönündeki görüntü nedeniyle yaptığını savunan Sangu, bağımsız denetim raporlarının da kendisinde güven oluşturduğunu belirtti.

'İYİ NİYETİMİZİ KULLANDIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM'

Elçin Sangu, soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddiaların ardından yaptığı yardımın kullanım biçimi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Sangu ifadesinde: "Yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle, iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm." dedi.

Kendisinin ve çok sayıda kişinin deprem döneminde gönüllü olarak çalıştığını belirten Sangu, Haluk Levent veya başka bir kişi tarafından özel olarak yönlendirilmediklerini savundu. Sangu ayrıca yetkililerin Haluk Levent'le birlikte görüntü vermesinin kamuoyundaki şüpheleri azalttığını söyledi. Yaşananların insanların yardım etme duygusuna zarar vereceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.

HAYKO CEPKİN: 'MADDİ KONULARDA HALUK'A GÜVENMEM'

Şarkıcı Hayko Cepkin'in ifadesinde ise Haluk Levent'e ilişkin geçmişten gelen güvensizlik dikkat çekti. Cepkin, Haluk Levent'i uzun yıllardır tanıdığını ve daha önce bir klipte düet yaptıklarını ancak aralarında herhangi bir para trafiği bulunmadığını söyledi. Ahbap Derneğinin yöneticileriyle tanışıklığının olmadığını belirten Cepkin, deprem öncesinde, sırasında veya sonrasında derneğe bağış yapmadığını ve bağış çağrısında bulunmadığını ifade etti.

Cepkin'in şu sözleri soruşturma dosyasına girdi: "Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem." Cepkin, bu güvensizliğini daha önce sosyal medya paylaşımlarında da dile getirdiğini anlattı.

Hayko Cepkin, Haluk Levent'e maddi konularda güvenmediğini söylemesine karşın Ahbap Derneğine Levent'ten bağımsız olarak güven duyduğunu belirtti. Cepkin, derneğin ihtiyaç sahiplerine ve hasta çocuklara yardım ettiğini gördüğünü, buna rağmen Haluk Levent'in derneğin başkanı olmasını anlamlandıramadığını söyledi.

Haluk Levent'in kendisini yalnızca derneğin "görünen yüzü" olarak tanıttığını ve mali işlerin kendisinden bağımsız yürütüldüğünü anlattığını aktaran Cepkin, yıllar önce de benzer eylemlerin yaşandığını ve bunun birçok kişi tarafından bilindiğini savundu. Cepkin, Ahbap Derneğiyle yalnızca Fethiye'de düzenlenen bir çocuk etkinliği kapsamında irtibat kurduğunu, bunun dışında herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ifade etti.

GÜLBEN ERGEN: SAMİMİYETİM YOK

Gülben Ergen savcılık ifadesinde, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur ile herhangi bir tanışıklığı olmadığını belirterek, “Haluk Levent ile ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremi sürecinde yapılan ücretsiz bir konser vesilesi ile görüştüm. Bunun dışında kendisi ile herhangi bir görüşmem veya samimiyetim bulunmamaktadır. Oğuzhan Uğur isimli yayıncı ile deprem süreci sonrasında kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programın konuğu olarak görüştüm. Kendisiyle bunun dışında herhangi bir tanışıklığım veya samimiyetim bulunmamaktadır.” dedi.

'KIZILAY’A, AFAD’A VE AHBAP’A YARDIM GÖNDERDİM'

Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin Başkanı ve Kurucusu olduğunu söyleyen Ergen, deprem döneminde yaptığı yardımlardan bahsederek, “AFAD, KIZILAY gibi devlet kurumları ile Ahbap Derneği’ne kendi kişisel hesabımdan çeşitli miktarlarda yardım gönderdim. Deprem sürecinde de AFAD'ın yönlendirmesiyle Kahramanmaraş’ta yaklaşık bir buçuk ay kadar kaldım. Bu süre zarfında kullanımımda bulunan sosyal medya uygulamalarında bütün kurum ve kuruluşları etiketlemek suretiyle yardım kampanyasına destek olmak istedim. Ahbap Derneği’ne özel olarak bir yönlendirmem olmadı.” dedi.

Devlet kurumlarını eleştirir mahiyette herhangi bir paylaşımı olmadığını söyleyen Ergen, “Toplanan yardımlar hususunda benim de vatandaş olarak yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Bu hususta şikayet hakkımı da saklı tutmak istiyorum. Biz yapılan Gazze konserinden herhangi bir ücret almadık. Toplanan konser ücretleri Gazze bölgesine yardım olarak gidecekti. Toplanan yardımların akıbeti ile ilgili de herhangi bir bilgiye sahip değilim. Ahbap Derneği ve Haluk Levent’in yardım kampanyasına herhangi bir dahlim bulunmamaktadır” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi