Ahbap Soruşturmasında Kritik Karar: Mal Varlığının Yönetimi Kayyıma Geçti

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında derneğin taşınmazları, banka hesapları ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetiminin 3 kişilik kayyım heyetine devredilmesine karar verdi.

Son Güncelleme:
Ahbap Soruşturmasında Kritik Karar: Mal Varlığının Yönetimi Kayyıma Geçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi için Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'dan oluşan 3 kişilik kayyım heyetini görevlendirdi.

KARARDA NE DENİLDİ?

Kararda, derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazı yöneticiler hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. Mahkeme ayrıca, derneğin hesapları ve mal varlığı üzerinde tedbir kararlarının bulunduğunu, derneğin feshi için de hukuki sürecin başlatıldığını kaydetti. Kayyım heyeti, soruşturma süreci boyunca Ahbap Derneği'ne ait mal varlığı unsurlarının yönetim ve idaresinden sorumlu olacak.

Ahbap Soruşturmasında Kırmızıgül ve Altun'un İfadeleri Ortaya Çıktı: 'Keşke Bunlar Yaşanmasaydı'Ahbap Soruşturmasında Kırmızıgül ve Altun'un İfadeleri Ortaya Çıktı: 'Keşke Bunlar Yaşanmasaydı'Güncel

İfadeye Çağrılan Gülben Ergen'den Ahbap Sitemi, Sosyal Medya Hesabını Kapattıİfadeye Çağrılan Gülben Ergen'den Ahbap Sitemi, Sosyal Medya Hesabını KapattıGündem

Ahbap'a 4. Dalgada Bomba Detaylar: Dernek Müdürü, Ünlü İş İnsanları ve Müteahhitler GözaltındaAhbap'a 4. Dalgada Bomba Detaylar: Dernek Müdürü, Ünlü İş İnsanları ve Müteahhitler GözaltındaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ahbaplar Suç Örgütü
Son Güncelleme:
Ahbap Soruşturmasında Kırmızıgül ve Altun'un İfadeleri Ortaya Çıktı: 'Keşke Bunlar Yaşanmasaydı' Ahbap Soruşturmasında Kırmızıgül ve Altun'un İfadeleri Ortaya Çıktı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Sıla, İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı... Ünlülerin Uyuşturucu Testi Sonuçları Çıktı Ünlülerin Uyuşturucu Testi Sonuçları Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Tarihi Yaprak Dökümü: 264 Eski Milletvekili İstifa Etti 264 Eski Milletvekili Gemileri Yaktı, 'YENİ' Safa Geçti
Ahbap'a 4. Dalgada Bomba Detaylar: Dernek Müdürü, Ünlü İş İnsanları ve Müteahhitler Gözaltında Ahbap'a 4. Dalgada Bomba Detaylar
Kurye Yakalandı, İtiraf Peş Peşe Geldi: Sosyal Medya Fenomeni Mesut Can Tomay'a Gözaltı Kurye Yakalandı, İtiraf Peş Peşe Geldi: Sosyal Medya Fenomeni Mesut Can Tomay'a Gözaltı
Ahbap Dosyasında Deprem Üstüne Deprem! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin... Ahbap Dosyasında Ünlüler Geçidi
Gülistan Doku Dosyasında Emniyete Uzanan Deprem: Müdür, Amir ve Komiserlere Şafak Baskını Gülistan Doku Dosyasında Emniyete Uzanan Deprem