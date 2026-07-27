Ahbap Soruşturmasında Kritik Karar: Mal Varlığının Yönetimi Kayyıma Geçti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi için Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'dan oluşan 3 kişilik kayyım heyetini görevlendirdi.

KARARDA NE DENİLDİ?

Kararda, derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazı yöneticiler hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. Mahkeme ayrıca, derneğin hesapları ve mal varlığı üzerinde tedbir kararlarının bulunduğunu, derneğin feshi için de hukuki sürecin başlatıldığını kaydetti. Kayyım heyeti, soruşturma süreci boyunca Ahbap Derneği'ne ait mal varlığı unsurlarının yönetim ve idaresinden sorumlu olacak.

Kaynak: Haber Merkezi