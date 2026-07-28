Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tatil Yaptığı Otelde Gözaltına Alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G., Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı otelde gözaltına alındı. Operasyonun ardından belediyenin gençlik merkezine baskın düzenleyen ekipler, tüm bilgisayarlara ve resmi belgelere el koydu.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tatil Yaptığı Otelde Gözaltına Alındı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları belediyenin Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G.'yi, Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

BELEDİYE MERKEZİNDE ARAMA

Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri, sabah erken saatlerde Atatürk Parkı içinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama yaptı. Merkezde yapılan detaylı aramalarda, tüm bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına, hard disklere ve resmi belgelere el konuldu.

BAŞKAN BÖCEK'E YAKINLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan sosyal medya paylaşımlarında Muhittin Böcek'e 'baba' diye hitap ettiği dikkat çeken T.G., Böcek tutuklandıktan sonra Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu görevini üstlenmişti.

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Kaynak: DHA

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