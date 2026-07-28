Ankara'da Şebeke Suyu Güvenli mi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'İshal ve Salgın' İddialarına Yanıt

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Ankara’da son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında hızla yayılan "şebeke suyu kaynaklı salgın" iddialarına Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) yalanlama geldi. Kentte görülen ishal, kusma ve mide bulantısı gibi sağlık şikayetlerinin içme suyuyla bir ilgisi olmadığını belirten belediye yönetimi, yapılan tüm bilimsel analizlerin temiz çıktığını duyurdu.

'7 GÜN 24 SAAT ANLIK TAKİP YAPILIYOR'

ABB’den yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara ulaştırılan içme suyunun çok sıkı denetimlerden geçtiği vurgulandı. Şebeke suyunun hem Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak numuneler alınarak denetlendiği hem de ASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında 7 gün 24 saat esasına göre anlık olarak analiz edildiği ifade edildi.

BAKANLIK VE ASKİ RAPORLARI TEMİZ ÇIKTI

Güncel verileri de paylaşan belediye, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ile ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir."

'SONUÇLAR ŞEFFAF ŞEKİLDE PAYLAŞILIYOR'

Açıklamada ayrıca, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün Sağlık Bakanlığı ile tam bir koordinasyon içinde çalıştığı ve su kalitesini kesintisiz olarak izlediği hatırlatıldı.

Ankara genelindeki içme suyu analiz sonuçlarının, şeffaflık ilkesi gereği her ay düzenli olarak kurumun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden halkın bilgisine sunulduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA