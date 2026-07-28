DEM Partili Sırrı Sakık'tan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e Ziyaret

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ziyaret etti. Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürlek ile gerçekleştirilen görüşmede Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki çalıştıkları fırında öldürülen Orhan ve Muhammed’in dosyası başta olmak üzere faili meçhul olayları, AİHM kararlarını ve barış sürecini güçlendirecek hukuki adımları ele aldıklarını belirtti.

Son Güncelleme:
DEM Partili Sırrı Sakık'tan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e Ziyaret
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ziyaret etti. Sakık, görüşmede faili meçhul dosyaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve barış sürecine ilişkin hukuki adımların ele alındığını açıkladı.

Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin “son derece verimli” geçtiğini belirtti.

AĞRI'DA ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLAR DAHİL FAİLİ MEÇHULLER KONUŞULDU

Görüşmenin öncelikli gündem maddelerinden birinin, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde çalıştıkları fırında öldürülen Orhan ve Muhammed’in dosyası olduğunu ifade eden Sakık, yıllardır adalet bekleyen faili meçhul olayların da kapsamlı biçimde değerlendirildiğini belirtti.

Sakık, “Görüşmemizde, Ağrı Diyadin’de fırında çalışırken katledilen çocuklar Orhan ve Muhammed’in dosyası başta olmak üzere, yıllardır adalet bekleyen faili meçhul dosyaları kapsamlı biçimde ele aldık” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM SÜRECİ VE AİHM KARARLARI GÜNDEME GELDİ

Sakık, görüşmede barış ve çözüm sürecini güçlendirecek hukuki ve insani adımlar ile AİHM kararlarının uygulanması konusunda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.

Toplumsal barışın ve ortak geleceğin en güçlü teminatının adalet olduğunu vurgulayan Sakık, görüşmenin kısa süre içerisinde somut ve olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu dile getirdi

Sakık, açıklamasının sonunda ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımı nedeniyle Adalet Bakanı Akın Gürlek’e teşekkür etti.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Bakan Murat Kurum'u Ziyaret EttiDEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Bakan Murat Kurum'u Ziyaret EttiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akın Gürlek Sırrı Sakık DEM Parti Çözüm Süreci Faili meçhul
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ahbap Soruşturması Ünlülere Uzadı! 4 İsim Daha İfade İşlemler İçin Adliyede: Ben de Mağdur Hissediyorum Ahbap Soruşturmasında 4 Ünlü Daha Adliyede
Ankara'da YENİ Parti Bilmecesi: Erdal Beşikçioğlu Kararını Verdi Ankara'da YENİ Parti Bilmecesi: Erdal Beşikçioğlu Kararını Verdi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'daki Okullarda Yeni Dönem! Vali Davut Gül İmzasıyla Kaymakamlıklara Mescit Talimatı İstanbul'daki Okullarda Yeni Dönem
YENİ Parti'nin Meclis Başkanvekili ve Grup Yönetimi Belli Oldu Meclis Başkanvekili ve Grup Yönetimi Belli Oldu
Rafael Leao Fenerbahçe İçin Geliyor Rafael Leao Fenerbahçe İçin Geliyor
Gülistan Doku Soruşturmasında Şok İfade: 'Valiye Elden 400-500 Bin Lira Verdim' Gülistan Doku Soruşturmasında Şok İfade
Ankara'da YENİ Parti Bilmecesi: Erdal Beşikçioğlu Kararını Verdi Ankara'da YENİ Parti Bilmecesi: Erdal Beşikçioğlu Kararını Verdi