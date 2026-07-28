DEM Partili Sırrı Sakık'tan Adalet Bakanı Akın Gürlek'e Ziyaret

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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ziyaret etti. Sakık, görüşmede faili meçhul dosyaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve barış sürecine ilişkin hukuki adımların ele alındığını açıkladı.

Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin “son derece verimli” geçtiğini belirtti.

AĞRI'DA ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLAR DAHİL FAİLİ MEÇHULLER KONUŞULDU

Görüşmenin öncelikli gündem maddelerinden birinin, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde çalıştıkları fırında öldürülen Orhan ve Muhammed’in dosyası olduğunu ifade eden Sakık, yıllardır adalet bekleyen faili meçhul olayların da kapsamlı biçimde değerlendirildiğini belirtti.

Sakık, “Görüşmemizde, Ağrı Diyadin’de fırında çalışırken katledilen çocuklar Orhan ve Muhammed’in dosyası başta olmak üzere, yıllardır adalet bekleyen faili meçhul dosyaları kapsamlı biçimde ele aldık” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM SÜRECİ VE AİHM KARARLARI GÜNDEME GELDİ

Sakık, görüşmede barış ve çözüm sürecini güçlendirecek hukuki ve insani adımlar ile AİHM kararlarının uygulanması konusunda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.

Toplumsal barışın ve ortak geleceğin en güçlü teminatının adalet olduğunu vurgulayan Sakık, görüşmenin kısa süre içerisinde somut ve olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu dile getirdi

Sakık, açıklamasının sonunda ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımı nedeniyle Adalet Bakanı Akın Gürlek’e teşekkür etti.

Dün Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmemizde, Ağrı Diyadin’de fırında çalışırken katledilen çocuklar Orhan ve Muhammed’in dosyası başta olmak üzere, yıllardır adalet bekleyen faili meçhul dosyaları kapsamlı biçimde ele… pic.twitter.com/f0IFOpP64z — sırrısakık (@sakiksirri) July 28, 2026

Kaynak: Haber Merkezi