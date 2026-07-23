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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Bakan Murat Kurum'u ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu.

ORTAK AKIL VE İSTİŞARE VURGUSU

Bakan Kurum, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “DEM Parti Ağrı Milletvekili Sayın Sırrı Sakık ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ağrı ile çevre illerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinledik, yürütülebilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ortak akıl ve istişareyle şehirlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: DHA