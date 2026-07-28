Ahbap Soruşturmasında Çarpıcı İddia: Paralar Peşin, Konutlar Eksik! Dernek Kasası Mercek Altında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında dördüncü dalga operasyon düzenlendi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmanın; derneğin konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek çekleri ve Haluk Levent ile bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler olmak üzere dört ana başlık altında yürütüldüğü öğrenildi. Gözaltı listesinde Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran da bulunuyor.

DERNEK KASASINDAN PEŞİN ÖDEMİŞLER

Sabah'ın haberine göre, yapılan incelemelerde Ahbap Derneği'nin 4 farklı şirketle depremzedelere bin 300 konut yapımı için anlaştığı ve dernek kasasından peşin ödemeler yapıldığı iddia edildi. Ancak bugüne kadar teslim edilen konut sayısının sadece 490'da kaldığı öne sürüldü.

12 okul yapıldığı iddiasıyla ilgili incelemeler sürerken; yetkililerin konutların yapılamamasını "Bakanlığın yer göstermemesi", peşin ödemeleri ise "Kur dalgalanması ve kaos ortamı" ile bahanesine sığındıkları belirtildi. Savcılık derneğin kasasından bu kapsamda ne kadar para ödendiğini mercek altına aldı.

YELİZ KAYA'YA 59 ŞÜPHELİ TAŞINMAZ DEVRİ

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından birini ise Haluk Levent'in asistanı, kasası Yeliz Kaya'ya yapılan sıralı taşınmaz devirleri oluşturdu. İncelemelerde Başaran Holding A.Ş. tarafından 22, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10, Koçsu Yapı A.Ş. tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 olmak üzere toplam 59 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği tespit edildi. Bu işlemler nedeniyle şirket yöneticileri hakkında soruşturma yürütülüyor.

60 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE MAL VARLIĞI İDDİASI

Gözaltına alınan Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın, geçen ay Haluk Levent gözaltına alınmadan hemen önce suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. 2018'deki uçak kazasında kızını kaybeden Başaran, kız çocuklarını desteklemek amacıyla Haluk Levent'e güven duyduğunu ifade etti.

İddiaya göre Levent, "Üniversiteli kız çocuklarına yurt yapacağız" diyerek Başaran Grubu'na ait değeri 60 milyon dolar olan gayrimenkulleri Ahbap adına satın almak istedi ancak 22 taşınmazı asistanı Yeliz Kaya'nın üzerine geçirdi. Başaran, parasının ödenmediğini ve taşınmazların amacı dışında kullanıldığını belirterek şikayetçi olmuştu. Dosyada ise Başaran'ın 60 milyon dolar değer biçtiği gayrimenkullerin 22 milyon dolar olduğu iddia edilmişti.

DERNEK ÇEKLERİ SORUŞTURMA DOSYASINDA

Dernek tarafından düzenlenen çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de takibe alındı. Çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca Haluk Levent ile arasındaki mali ilişkisi şüpheli bulunan Ali Demirhan da soruşturmaya dahil edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN TAM LİSTESİ

İşte gözaltına alınan 13 şüpheli:

Ayhan Demir (Azim Yol İnşaat A.Ş. Yetkilisi), Nejdet Kuy (Pegas Global A.Ş. Yetkilisi), Murat Yaren ve Ayhan Çevik (Hamle İnşaat A.Ş. Yetkilileri), Hüseyin Başaran (Başaran Holding A.Ş. Sahibi), Recep Demir ve Emre Saral (Power İnşaat A.Ş. Yetkilileri), Faruk Koç (Koçsu Yapı A.Ş. Yetkilisi), Orhan İnan (Taşınmaz devreden şahıs),Sibel Kaya (Çeklerin son cirantası), Muhammed Ali Yılmaz (Mays Grup Yetkilisi), Ali Demirhan (Haluk Levent ile ilişkili şüpheli), Deniz Şimşek (Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü)

28 ŞÜPHELİ TUTUKLU

Soruşturma kapsamında 3 dalga operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Kaynak: Sabah