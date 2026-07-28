Zehir Tacirlerine Geçit Yok! 14 İlde Gerçekleşen Operasyonda Yüzlerce Gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gaziantep merkezli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 548 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 6 aylık teknik takip sonucunda düğmeye basılan soruşturma kapsamında şu ana dek 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah gerçekleştirilen 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

548 KİŞİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Gürlek, 6 aylık teknik ve fiziki takip çalışmalarının yapıldığı soruşturma kapsamında 548 şüphelinin tespit edildiğini belirterek bu sabah düğmeye basıldığını duyurdu.

14 İLDE 382 GÖZALTI

14 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyon kapsamında 382 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Bakan Gürlek, operasyon kapsamında 75 şüphelinin halihazırda cezaevlerinde olduğunu belirtirken, 4'ü firarı 91 şüpheli içinse yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

ZEHİR TİCARETİNDE TELEGRAM VE WHATSAPP DETAYI

Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satıcılarının özellikle Telegram, WhatsApp ve diğer internet tabanlı uygulamalar üzerinden alıcılara ulaştıkları, kolluk birimlerinin bölgeye girişinden haberdar olarak suç delillerini yok etmeye çalıştıkları ve uyuşturucu ticaretini dijital platformlar üzerinden sürdürdükleri tespit edildi.

566 UYUŞTURUCU TİCARETİ KAYIT ALTINA ALINDI

Şüphelilerin suç bağlantılarının ortaya çıkarılması, uyuşturucu madde satışlarının delillendirilmesi ve suç unsurlarıyla birlikte yakalanmalarının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda 566 ayrı satış işlemi kayıt altına alındı.

53 ŞÜPHELİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ÇIKTI

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda kamuoyunda “torbacı” olarak bilinen uyuşturucu satıcılarından toplam 548 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerin; 53’ünün suça sürüklenen çocuk, 12’sinin kadın, 483’ünün erkek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca şüphelilerden 61’inin kapalı, 15’inin açık ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edilmiştir.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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Zehir Tacirlerine Geçit Yok! 14 İlde Gerçekleşen Operasyonda Yüzlerce Gözaltı 14 İlde Yüzlerce Gözaltı Var