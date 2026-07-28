Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Dutlulu'nun yarın gerçekleştirilmesi beklenen törenle YENİ Parti'ye katılacağı öğrenildi.
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.
'YENİ BİR BAŞLANGIÇ' DİYEREK CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Paylaşımında "Yeni bir başlangıç" ifadelerini kullanan Dutlulu'nun, 29 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek katılım töreninde YENİ Parti'ye geçmesi bekleniyor.
YARIN YENİ PARTİ'YE KATILACAK
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve 90 milletvekili tarafından kurulan YENİ Parti, Manisa'daki örgütlenme çalışmalarına devam ediyor. Partinin Manisa İl Başkanlığı binasının faaliyete geçmesinin ardından ilk katılım töreni 29 Temmuz Çarşamba günü Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Kaynak: ANKA
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