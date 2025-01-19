Adıyaman’da İş Cinayeti, 62 Yaşındaydı…
Adıyaman'da inşaat halindeki binanın 3. katında çalışan 62 yaşındaki İbrahim Dündar, dengesini kaybederek aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan Dündar, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde yapımı devam eden 3 katlı binanın 3. katında çalışan İbrahim Dündar (62), dengesini kaybederek aşağı düştü.
Ağır yaralanan Dündar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede tedavi altına alınan Dündar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi Dündar'ın cenazesi işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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