Trabzon’da Heyelan Felaketi! Saniye Saniye Kamerada
Trabzon’un Arsin ilçesinde meydana gelen heyelan saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Heyelan sonrası mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi’nde kuvvetli sağanak sonrasında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri dere kenarına kadar sürüklenerek mahalle yolunu ulaşıma kapattı.
İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. Korku dolu heyelan anı, cep telefonu kamerasıyla çevredekiler tarafından görüntülendi. Taşların yuvarlandığı, toprak kütlesinin yola doğru kaydığı görüntüler, endişe yarattı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: