Trabzon’da Heyelan Felaketi! Saniye Saniye Kamerada

Trabzon’un Arsin ilçesinde meydana gelen heyelan saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Heyelan sonrası mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Son Güncelleme:

Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi’nde kuvvetli sağanak sonrasında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri dere kenarına kadar sürüklenerek mahalle yolunu ulaşıma kapattı.

Trabzon’da Heyelan Felaketi! Saniye Saniye Kamerada - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. Korku dolu heyelan anı, cep telefonu kamerasıyla çevredekiler tarafından görüntülendi. Taşların yuvarlandığı, toprak kütlesinin yola doğru kaydığı görüntüler, endişe yarattı.

Trabzon’da Heyelan Felaketi! Saniye Saniye Kamerada - Resim : 2

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Bakan Kurum Kritik Ortaklığı Duyurdu: İstanbul'da Depreme Karşı Büyük Adım İstanbul'da Depreme Karşı Büyük Adım
Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu
Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz
Hz. İsa’nın Doğum Yıl Dönümünde Denizden Haç Çıkarma Töreni Hz. İsa’nın Doğum Yıl Dönümünde Denizden Haç Çıkarma Töreni
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak
250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı 250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı
Borsanın 25 Yıllık Türk Devi İflas Ediyor! Büyük Holdingden Beklenmedik Karar Borsanın 25 Yıllık Türk Devi İflas Ediyor! Büyük Holdingden Beklenmedik Karar
Sabancı Ailesi'ndeki Çocuk Krizinde Skandal Gelişme! Hacı Sabancı'ya DNA Şoku: Gerçek Ortaya Çıktı Sabancı Ailesi'ne DNA Şoku
Uzmanı açıkladı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Olanlar Yaşadı! Emekli Bayram İkramiyesinde 10 Bin Lira Müjdesi Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam Ortaya Çıktı