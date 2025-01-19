Hz. İsa’nın Doğum Yıl Dönümünde Denizden Haç Çıkarma Töreni

Hıristiyanlık inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü Antalya'da kutlandı. Antalya Aziz Alypios Rum Ortodoks Kilisesi tarafından Yat Limanı Mermerli Plajı'nda ayin ve geleneksel denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi.

HAÇI ÇIKARMAK İÇİN DENİZE ATLADILAR

Okunan duaların ardından ayine katılan yerleşik yabancılar, haçı çıkarmak için denize atladı. Tören, Aziz Alypios Rum Ortodoks Kilisesi papazı tarafından denize atılan haçın çıkarılması ve dualar ile tamamlandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis botu da tören esnasından denizden güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA