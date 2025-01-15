Baraj Tüneli İnşaatında İş Cinayeti: Devrilen Vagonun Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'da baraj tüneli inşaatında çalışan 38 yaşındaki işçi Ramazan Gedik, devrilen vagonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Baraj Tüneli İnşaatında İş Cinayeti: Devrilen Vagonun Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Hadim ilçesi'nde saat 15.40 sıralarında Afşar Barajı'nda depolanan suları Bağbaşı Barajına aktaracak olan 18 bin 136 metre uzunluğundaki tünelin 4'üncü kilometresinde iş cinayeti meydana geldi.

Ramazan Gedik, arızasını gidermek için çalıştığı vagonun devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle vagonun altından çıkarılan Gedik'in, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gedik'in cansız bedeni, otopsi için Hadim Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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