Batman'da Garip Olay: Evini Ateşe Verdi, Komşularından Yardım İsteyip Kayıplara Karıştı

Batman'da Gap Mahallesi'nde 4 katlı evin üst katında ikamet eden ve kimliği öğrenilemeyen bir kadın iddiaya göre, kiracı olarak kaldığı evi ateşe verdi.

Evde çıkan yangın sonrası apartman sakinlerine “Evimi ateşe verdim, itfaiyeyi arayın” diyerek kayıplara karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında etkilenen olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA