Evdeki Çocuklardan Biri Ölmüş, Diğeri Yaralanmıştı... Bağcılar’daki ‘Taşlı’ Vahşette Saldırgan Hakkında Yeni Gelişme

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta akşam saat 17.00 sıralarında Zekeriya A. isimli şahıs, girdiği evdeki çocuklara taşla saldırdı. Olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu 12 yaşındaki kız çocuğu Meryem Samou'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Meryem Samou'nun 5 yaşındaki kardeşinin ise başından ve gözünden yaralandığı öğrenildi.

Kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zekeriya A., emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bakırköy Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ifadesi alınan Zekeriya A., çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA