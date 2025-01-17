Gaziantep'te İnşaatta İş Cinayeti: Üzerine Beton Blok Devrilen İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki Turan Günbaş'ın üzerine beton blok devrildi. Günbaş olay yerinde hayatını kaybederken, soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Gaziantep'te İnşaatta İş Cinayeti: Üzerine Beton Blok Devrilen İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Taşlıca Mahallesi'ndeki Nakliyatçılar Sitesi inşaatında akşam saatlerinde; vinç operatörü Turan Günbaş'ın üzerine beton blok devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turan Günbaş, itfaiyenin çalışması sonucu hurdaya dönen vincin içerisinden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Turan Günbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Günbaş’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Gaziantep
Son Güncelleme:
Evden Koku Mahalleyi Ayağa Kaldırdı, Gerçek Sonra Ortaya Çıktı Evden Koku Mahalleyi Ayağa Kaldırdı, Gerçek Sonra Ortaya Çıktı
Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç
Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor
Meteoroloji Hafta Sonu İçin Uyardı: Sağanak, Kar, Don, Sis ve Pus... Hepsi Birden Geliyor! Kar, Sağanak, Sis ve Pus... Hepsi Birden Geliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda
81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak 81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı
Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak: Pazartesi Resmen Başlıyor Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak: Pazartesi Resmen Başlıyor
İslam Memiş: Hazır Olun! Her Ay Yeni Rekor Kıracak İslam Memiş: Hazır Olun! Her Ay Yeni Rekor Kıracak