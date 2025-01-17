Gaziantep'te İnşaatta İş Cinayeti: Üzerine Beton Blok Devrilen İşçi Hayatını Kaybetti
Gaziantep'te bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki Turan Günbaş'ın üzerine beton blok devrildi. Günbaş olay yerinde hayatını kaybederken, soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'te Taşlıca Mahallesi'ndeki Nakliyatçılar Sitesi inşaatında akşam saatlerinde; vinç operatörü Turan Günbaş'ın üzerine beton blok devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turan Günbaş, itfaiyenin çalışması sonucu hurdaya dönen vincin içerisinden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Turan Günbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Günbaş’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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