Adana'daki İmam Cinayetinde Kan Donduran İddia

Adana'da bir imamın camide 16 yaşındaki çocuk tarafından öldürülmesinin ardından skandal bir iddia ortaya çıktı. İmamı öldüren 16 yaşındaki M.A. imamın kardeşini taciz ettiğini öne sürdü.

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Adana'daki İmam Cinayetinde Kan Donduran İddia

Adana’da camide imam Tarık Karadağ’ın 16 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürülmesine ilişkin skandal bir iddia ortaya atıldı. 16 yaşındaki M.A. isimli gençi evli ve 2 çocuk babası olan imamın 14 yaşındaki kız kardeşini taciz ettiğini ileri sürdü.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda Fet Ahmet Camii'nde dün gerçekleşen olayda cami imamı Tarık Karadağ, M.A.(16) isimli genç tarafından bıçaklanmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Genç daha sonra polise teslim olmuş, imamın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı.

İmamı öldürmesinin ardından gözaltına alınan M.A.’nın ifadesinde skandal iddialar da yer aldı. M.A.’nın 14 yaşındaki kardeşi F.A.’nın yazın imam hakkında, kendisini taciz ettiğini ileri sürerek şikayetçi olduğu öne sürüldü.

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Kaynak: İHA

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