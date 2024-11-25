Şırnak'ta Kaybolan 22 Yaşındaki Genç, 9 Gündür Aranıyor

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'den 9 gündür haber alınamıyor. Genci arama çalışmaları 9'uncu günde de devam ediyor.

Şırnak'ta Kaybolan 22 Yaşındaki Genç, 9 Gündür Aranıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin'i arama çalışmaları 9'uncu gününde de devam ediyor.

Şırnak'ta Kaybolan 22 Yaşındaki Genç, 9 Gündür Aranıyor - Resim : 1
En son Cizre'de Dicle Nehrine atladığı şüphesiyle başlatılan çalışmalar AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinesinde, Cizre itfaiyesi, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır AFAD ve Jandarma SAS komando ekibinin katılımıyla olumsuz havaya rağmen sürdürülüyor.

Şırnak'ta Kaybolan 22 Yaşındaki Genç, 9 Gündür Aranıyor - Resim : 2

Cizre-Silopi güzergahı boyunca Güzeller, Yakacık, İnci, Kavaközü, Bostanci, Şehitler, Rihani ve Ovaköy askeri sınır bölgesindeki karakollarda görevli personelin desteği ile sınır hattı, kıyı şeridi boyunca sazlık, bataklık, kayalık ve ağaçlık alanlarda yürütülen çalışmalarda henüz Yalgettekin'e ait bir ize rastlanılamadı.

Kaynak: İHA

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