Şırnak'ta Kaybolan 22 Yaşındaki Genç, 9 Gündür Aranıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin'i arama çalışmaları 9'uncu gününde de devam ediyor.



En son Cizre'de Dicle Nehrine atladığı şüphesiyle başlatılan çalışmalar AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinesinde, Cizre itfaiyesi, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır AFAD ve Jandarma SAS komando ekibinin katılımıyla olumsuz havaya rağmen sürdürülüyor.

Cizre-Silopi güzergahı boyunca Güzeller, Yakacık, İnci, Kavaközü, Bostanci, Şehitler, Rihani ve Ovaköy askeri sınır bölgesindeki karakollarda görevli personelin desteği ile sınır hattı, kıyı şeridi boyunca sazlık, bataklık, kayalık ve ağaçlık alanlarda yürütülen çalışmalarda henüz Yalgettekin'e ait bir ize rastlanılamadı.

Kaynak: İHA