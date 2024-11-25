Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Üç Yeni Rekor Kırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı, pazar günü gerçekleştirilen toplam 740 uçuşla rekor tazeledi. Uçuşlar, iç hatlarda 154 geliş, 144 gidiş; dış hatlarda ise 222 geliş ve 220 gidiş olarak gerçekleşti. Daha önceki rekor, 23 Temmuz 2018’de günlük 739 uçuşla kaydedilmişti.

DIŞ HATLARDA YENİ UÇUŞ VE YOLCU REKORLARI

Aynı gün, dış hatlarda toplam 442 uçuşla bir başka rekor daha kırıldı. Önceki rekor, 6 Ağustos 2023 tarihinde 410 dış hat uçuşuyla gerçekleşmişti.

Dış hat yolcu sayısında da zirveye ulaşıldı. Pazar günü, dış hatlarda toplam 75 bin 300 yolcu ağırlandı. Bu sayı, 17 Kasım’da kaydedilen 72 bin 587 yolculuk rekoru geride bıraktı. Gün içinde 36 bin 701 yolcu dış hatlardan giriş yaparken, 38 bin 599 yolcu ise dış hatlardan çıkış yaptı.

AVRUPA’NIN EN YOĞUN 10 HAVALİMANI ARASINDA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından yayımlanan Haziran 2023 Hava Trafik Raporu’na göre, yılın ilk yarısında Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldı. İlk altı ayda yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak 19 milyon 835 bin 915’e ulaştı.

YENİ DESTİNASYONLARLA HİZMET ALANINI GENİŞLETİYOR

“Şehrin Havalimanı” olarak tanımlanan Sabiha Gökçen, 51 ülkede 38 iç hat ve 102 dış hat noktasıyla toplamda 140 destinasyona uçuş hizmeti veriyor. Kasım ayında 14 dış hat ve 1 iç hat olmak üzere 15 yeni destinasyona uçuş başlatan havalimanı, 16 Aralık’ta Fransa’nın Nice şehrine uçuşların başlamasıyla birlikte, 2024’e toplam 16 yeni destinasyonla girecek.

Sabiha Gökçen, hem ulusal hem de uluslararası bağlantıları güçlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA