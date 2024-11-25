Fırtınada Kopan Minare Külahı Havada Asılı Kaldı
Isparta’da etkisini gösteren şiddetli fırtına sonrasında cami minaresinin külahı yerinde çıktı. Havada asılı kalan külah, görenlerin tedirgin olmasına neden oldu.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle Kılıç Köyü'ndeki İbadullah Cami’nin minaresinin külahı yerinden çıkarak havada asılı kaldı. Aşağı sarkan külahın görüntüsü, vatandaşları korkuturken aynı zamanda da büyük tehlike oluşturdu.
Keçiborlu'da etkili olan rüzgâr nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
Kaynak: İHA
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