Havada Panik! Almanya'dan Zonguldak'a Gelen Uçağa Yıldırım Düştü

Almanya'dan Zonguldak Havalimanı'na gelen Sun Express Havayollarına ait yolcu uçağına, havalimanına inişi sırasında yıldırım düştü. Panik yaratan olay sonrası yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Havada Panik! Almanya'dan Zonguldak'a Gelen Uçağa Yıldırım Düştü

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Almanya'nın Dusseldorf Havalimanı'dan kalkışı yaptığı öğrenilen Sun Express Havayollarına ait olan yolcu uçağı, Zonguldak Havalimanı'na inişini yaptığı esnada kötü hava şartlarından dolayı uçağın arka kısmına yıldırım düştüğü ifade edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Sorunsuz bir şekilde ve pilotun üstün cesareti ile uçak pistte inişi gerçekleştirildi. Uçak piste iniş yaptıktan sonra havalimanı teyakkuza geçti. Yolcular ise güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildi. Daha sonra yurt dışı seferleri ise kısa süreli askıya alınarak iptal edildi. Havalimanı Müdürlüğü ve Sun Express Havayolları ekibi daha sonra durumu Ankara'ya bildirdi. Teknik ekibin Ankara'dan gelmesiyle birlikte uçakta kontroller başlatıldı.

Seferlerin askıya alınmasının ardından bugün yapılması planlanan yurt dışı seferi için 200 kadar yolcu ise havalimanında beklemede kaldı. Uçağın yapılacak olan son kontrollerinden sonra saat 12.00 itibariyle yeniden hareket etmesiyle birlikte uçağın Dusseldorf Havalimanı'na gideceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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