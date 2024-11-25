Bursa'da Otel Odasında Şüpheli Ölüm! 'Beni Rahatsız Etmeyin' Dedi, Cansız Bedeni Bulundu

İnegöl’de bir otel odasında 38 yaşındaki İlyas Orhan ölü bulundu. Yanında psikiyatri ilaçları ve alkol şişeleri bulunan Orhan'ın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

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Bursa'da Otel Odasında Şüpheli Ölüm! 'Beni Rahatsız Etmeyin' Dedi, Cansız Bedeni Bulundu

Olay, saat 11.00 sıralarında Cuma Mahallesi 1. İsmail Efendi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cumartesi günü otele gelen İlyas Orhan (38), iddiaya göre otel görevlisine "Beni rahatsız etmeyin, 2 gün kalacağım" diyerek odasına geçti. Bugün müşterinin odadan çıkmadığını fark eden otel yetkilileri polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da Otel Odasında Şüpheli Ölüm! 'Beni Rahatsız Etmeyin' Dedi, Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 1

Odaya giren ekipler, Orhan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan'ın yanında psikiyatri hapları ve alkol şişeleri olduğu öğrenilirken, şahsın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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