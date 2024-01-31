Adalet Bakanı Tunç: Bekir Bozdağ'a gösterilen tepki, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır

Halkın seçtiği TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi, Meclis'te tansiyonu yükseltti. Sosyal medyada milli iradeye darbe olarak nitelendirilen olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Adalet Bakanı Tunç: Bekir Bozdağ'a gösterilen tepki, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasanın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136. Maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu’nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez.

TBMM Başkanlık Kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür. Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM’nin çalışması engellenemez.

TBMM Genel Kurulu’nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır."

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