Resmi Gazete'de yayımlandı: Danıştay'ın Ayasofya ve İstanbul Sözleşmesi kararlarına imza atan Yılmaz Akçil, AYM Üyesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Danıştay 10'uncu Daire Başkanı Yılmaz Akçil, AYM üyesi olarak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Danıştay'ın Ayasofya ve İstanbul Sözleşmesi kararlarına imza atan Yılmaz Akçil, AYM Üyesi oldu

AYM üyesi seçimine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 31 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla, 2018’den bu yana Danıştay 10. Daire Başkanı görevinde bulunan Yılmaz Akçil, AYM üyesi olarak atandı. Akçil, emekli olan Muammer Topal'ın yerine atanmış oldu.

Akçil'in başkanı olduğu Danıştay 10. Daire, müze olan Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili karara imza atmıştı. İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla feshedilmesi kararı da Akçil’in başkanlığını yaptığı Danıştay 10. Daire tarafından hukuka uygun bulunmuştu.

YILMAZ AKÇİL KİMDİR?

16 Ağustos 1968 tarihinde Afyon Sandıklı’da doğdu. Isparta Gönen Öğretmen Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda “Türk İdari Yargısında Yürütmenin Durdurulması” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sivas ve Mersin vergi mahkemesi üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi üyeliği ve Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 25 Şubat 2011 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilen Akçil, 27 Şubat 2014-09 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı görevini yürüttü. 17 Aralık 2018 tarihinde Danıştay 10'uncu Daire Başkanlığına seçildi.

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