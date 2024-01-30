Can Atalay kararını okutan Bekir Bozdağ'a tokat gibi yanıt
Gezi davasından aylar önce tahliye edilen Mücella Yapıcı Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek; TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a yönelik "TBMM tarafından Fetullah'ın itibarı iade edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Yargıtay kararı bütün tepkilere rağmen bugün TBMM Genel Kurulu'nda okundu.
MÜCELLA YAPICI'DAN SERT AÇIKLAMA
Atalay kararına tepkiler çığ gibi büyürken; Gezi davasından aylar önce tahliye edilen Mücella Yapıcı Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine sert tepki gösterdi.
Kararı TBMM'de okutan Bekir Bozdağ'a tepki gösteren Yapıcı, "TBMM tarafından Fetullah'ın itibarı iade edilmiştir. Bravo Bekir Bozdağ...Geçmiş olsun açlıkla kulluğa alıştırılmıs memleketim...Yazık bize" ifadelerini kullandı.
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